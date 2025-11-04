Мбаппе больше не будет уступать партнерам пенальти

Форвард Реала Килиан Мбаппе больше не будет делегировать партнерам свои обязанности, пишет The Athletic.

Это касается в основном пенальти. Напомним, что француз является штатным пенальтистом команды.

Но в матче с Валенсией при счете 1:0 Мбаппе уступил право пробить Винисиусу, а бразилец не забил. В итоге Реал все же выиграл матч с разгромным счетом.

Однако больше Мбаппе не хочет рисковать исходом матча и будет сам пробивать пенальти. Исключения могут быть только в случае уверенного счета в момент назначения 11-метрового.

Ранее также сообщалось, что в сборную Англии может вернуться игрок, которого не вызывали последние семь лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!