Эвертон определился с судьбой Миколенко

Защитник Эвертона Виталий Миколенко вскоре получит новый контракт, утверждает Sportsboom.

Напомним, что текущее соглашение украинца с "ирисками" заканчивается уже летом. Также ранее появлялись слухи, что Миколенко хочет сменить клуб.

Тем не менее источник пишет, что и сам защитник счастлив в клубе, так и Дэвид Мойес им полностью доволен и не хочет отпускать.

Ожидается, что Эвертон сделает ход еще до открытия зимнего трансферного окна, предложив украинцу новый контракт.

Напомним, что Виталий Миколенко выступает за Эвертон с 2017 года, с тех пор он провел за клуб 131 матч, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.

