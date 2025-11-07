iSport.ua
Футбол

Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля

Сосредоточен на основном составе?
Сегодня, 19:36       Автор: Валентина Чорноштан
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот перед началом зимнего трансферного окна поделился своими мыслями касательно покупок игроков.

"Я полностью верю в стратегию этого клуба, и мы не хотим иметь слишком большой состав. У нас есть 19–20 игроков основы, и нам нужно постоянно поддерживать их физическую форму и игровой тонус, что является очень важной задачей. Это не так просто делать. Сейчас у нас есть проблемы по сравнению с прошлым сезоном", — сказал Слот для TNT Sports Football.

Этим летом Ливерпуль приобрёл защитников Милоша Керкеза, Джереми Фримпонга, Джованни Леони, а также нападающих Уго Экитике, Александра Исакa и полузащитника Флориана Виртца.

По информации Transfermarkt летние трансферы обошлись клубу в 500 миллионов евро.

На данный момент Ливерпуль занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 18 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль арне слот

