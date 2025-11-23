Бетис необычным способом сообщил о продлении контракта Иско

Фанатов известили прямо во время матча.

Бетис официально объявил о новом контракте с Иско.

33-летний испанец подписал новое соглашение до 2028 года.

Напомним, что Иско выступает за Бетис с 2023 года, на его счету 69 матчей, 21 гол и 18 ассистов.

О новом контракте с игроком клуб решил объявить прямо перед матчем с Жироной. На стадионе развернули большой баннер с объявлением.

На момент написания новости Бетис проигрывал Жироне 0:1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!