Бетис необычным способом сообщил о продлении контракта Иско

Фанатов известили прямо во время матча.
23 ноября, 18:52       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Бетис официально объявил о новом контракте с Иско.

33-летний испанец подписал новое соглашение до 2028 года. 

Напомним, что Иско выступает за Бетис с 2023 года, на его счету 69 матчей, 21 гол и 18 ассистов.

О новом контракте с игроком клуб решил объявить прямо перед матчем с Жироной. На стадионе развернули большой баннер с объявлением.

На момент написания новости Бетис проигрывал Жироне 0:1.

