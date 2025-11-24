Аллегри одержал юбилейную победу во главе Милана

Достиг сотни побед с россонери после дерби с Интером.

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри одержал свою 100-ю победу после дерби против Интерa.

Минимальная победа над Интером, 1:0, стала 100-й для 58-летнего Аллегри в роли тренера Милана в его 192-м поединке.

Добавим, что в этом сезоне команда под его руководством провела 14 игр, выиграв 9 матчей. В период с июля 2010 года по январь 2014 года Милан с Аллегри одержал 91 победу в 178 матчах.

What a way to reach a century 💯 pic.twitter.com/WiCecSq1X1 — AC Milan (@acmilan) November 23, 2025

Однако итальянский специалист стал лишь седьмым тренером в истории клуба, достигшим показателя 100 побед.

Ранее сообщалось, что Милан Милан намерен купить вратаря из АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!