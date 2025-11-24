iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аллегри одержал юбилейную победу во главе Милана

Достиг сотни побед с россонери после дерби с Интером.
Вчера, 15:06       Автор: Валентина Чорноштан
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри одержал свою 100-ю победу после дерби против Интерa.

Минимальная победа над Интером, 1:0, стала 100-й для 58-летнего Аллегри в роли тренера Милана в его 192-м поединке.

Добавим, что в этом сезоне команда под его руководством провела 14 игр, выиграв 9 матчей. В период с июля 2010 года по январь 2014 года Милан с Аллегри одержал 91 победу в 178 матчах.

Однако итальянский специалист стал лишь седьмым тренером в истории клуба, достигшим показателя 100 побед.

Ранее сообщалось, что Милан Милан намерен купить вратаря из АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Массимилаино Алегри

Статьи по теме

Милан взял верх над Интером в дерби Милан взял верх над Интером в дерби
Милан рассмотрит возвращение суперветерана Милан рассмотрит возвращение суперветерана
Интер и Милан сразятся за списанного вратаря из АПЛ Интер и Милан сразятся за списанного вратаря из АПЛ
Милан согласовывает новый долгосрочный контракт с ключевым защитником Милан согласовывает новый долгосрочный контракт с ключевым защитником

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Европа15:51
ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон
Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK