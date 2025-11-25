iSport.ua
Лидер Ромы возобновил тренировки в общей группе

Пауло Дибала вернулся в строй после травмы.
25 ноября, 19:32       Автор: Игорь Мищук
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Тренерский штаб Ромы вскоре сможет рассчитывать на атакующего полузащитника Пауло Дибалу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 32-летний аргентинский футболист вернулся в общую группу, восстановившись после травмы.

Читай также: Артем Довбик выбыл из строя после матча с Удинезе

Также отмечается, что к полноценным занятиям приступил 28-летний ямайский вингер Леон Бейли.

Предполагается, что в ближайшем матче Лиги Европы против Мидтьюлланна, который состоится в четверг, 27 ноября, их еще могут поберечь, но к поединку Серии А с Наполи 30 ноября оба игрока должны быть полностью готовы.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы два гола и один ассист в девяти матчах за Рому во всех турнирах. Бейли принял участие в пяти поединках без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Рома готовит зимнее усиление атаки из-за волны травм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Пауло Дибала Леон Бейли

