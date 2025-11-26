Бавария заинтересована в свободном агенте из Милана

Бавария нашла голкипера, который потенциально сможет заменить Мануэля Нойера.

Под прицелом немецкого клуба оказался французский вратарь Милана Майк Меньян. Отмечается, что Бавария собирается подписать голкипера летом следующего года, когда у него закончится договор с Миланом.

Добавим, что Меньян дал понять руководству Милана, что не хочет продолжать карьеру в чемпионате Италии.

За этот сезон французский голкипер провёл 13 матчей во всех турнирах, семь из которых сыграл "на ноль" и пропустил девять голов.

Тем временем Милан рассматривает защитника из Флуминенсе.

