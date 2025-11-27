iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках

Вошёл в историю.
Сегодня, 16:40       Автор: Валентина Чорноштан
ПСВ / Getty Images
ПСВ / Getty Images

В матче в рамках Лиги чемпионов ПСВ сумел переиграть Ливерпуль, тем самым повторив достижение мадридского Реала.

ПСВ стал второй командой, которая смогла забить на Энфилде 4 и более гола в еврокубках.

Первой командой, достигшей этого результата, был Реал, который в феврале 2023 года забил 5 голов (2:5).

Читай также: Слот - о поражении 1:4 от ПСВ: "Никто, думаю, не ожидал, что мы проиграем"

Напомним, что сам матч нидерландской команды против Ливерпуля завершился со счётом 4:1.

Сейчас мерсисайдцы занимают 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСВ Реал Мадрид

Статьи по теме

"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала "Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Звёздный полузащитник может уйти из Реала этим летом Звёздный полузащитник может уйти из Реала этим летом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK