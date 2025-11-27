ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках

В матче в рамках Лиги чемпионов ПСВ сумел переиграть Ливерпуль, тем самым повторив достижение мадридского Реала.

ПСВ стал второй командой, которая смогла забить на Энфилде 4 и более гола в еврокубках.

Second team to ever score 4+ goals against Liverpool at Anfield in European competition, after Real Madrid in February 2023 (5). Iconic 🤩 #LIVPSV #UCL pic.twitter.com/q1s24FVxSQ — PSV (@PSV) November 27, 2025

Первой командой, достигшей этого результата, был Реал, который в феврале 2023 года забил 5 голов (2:5).

Читай также: Слот - о поражении 1:4 от ПСВ: "Никто, думаю, не ожидал, что мы проиграем"

Напомним, что сам матч нидерландской команды против Ливерпуля завершился со счётом 4:1.

Сейчас мерсисайдцы занимают 13-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!