Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира

Талант может уйти бесплатно.
Вчера, 12:28       Автор: Антон Федорцив
Шейн Клюйверт / Getty Images
Шейн Клюйверт / Getty Images

Испанская Барселона начала переговоры с нападающим Шейном Клюйвертом. "Блаугранас" стремятся заключить новый контракт с нидерландцем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Каталонцы предложили таланту 3-летний договор. Действующее соглашение Клюйверта-младшего с Барсой рассчитано до лета 2026 года. Зимой он может подписать предварительное соглашение с другим клубом.

Шейн Клюйверт присоединился к структуре Барселоны летом 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА, в которых оформил 1 гол. Также он входит в основную обойму сборной Нидерландов U-19.

Тем временем севильский Бетис продлил контракт с тренером Мануэлем Пеллегрини.

