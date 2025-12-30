iSport.ua
Стали известны детали сделки по Семеньо

Вингер будет получать солидную сумму в Манчестер Сити.
Сегодня, 19:25       Автор: Андрей Безуглый
Антуан Семеньо / Getty Images
Антуан Семеньо / Getty Images

Лидер Борнмута Антуан Семеньо в шаге от перехода в Манчестер Сити, пишет The Guardian.

Ранее "горожане" уже согласовали с ганцем контракт, по которому он будет получать 150 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы. Соглашение расчитано на пять лет.

Борнмут же получит 65 млн фунтов, которые Манчестер Сити хочет выплачивать в течение трех лет несколькими платежами.

Также издание пишет, что как только сделка будет подписана, "горожане" попробуют продать Оскара Бобба или Савиньо. На обоих игроков есть претенденты.

Ранее также сообщалось, что лидер Арсенала получил небольшое повреждение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антуан Семеньо

