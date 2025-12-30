Стали известны детали сделки по Семеньо

Вингер будет получать солидную сумму в Манчестер Сити.

Лидер Борнмута Антуан Семеньо в шаге от перехода в Манчестер Сити, пишет The Guardian.

Ранее "горожане" уже согласовали с ганцем контракт, по которому он будет получать 150 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы. Соглашение расчитано на пять лет.

Борнмут же получит 65 млн фунтов, которые Манчестер Сити хочет выплачивать в течение трех лет несколькими платежами.

Также издание пишет, что как только сделка будет подписана, "горожане" попробуют продать Оскара Бобба или Савиньо. На обоих игроков есть претенденты.

