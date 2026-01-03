Ливерпуль может включиться в гонку за полузащитника Брайтона

Балеба может оказаться в топ-клубе АПЛ.

Карлоса Балеба заинтересовали сразу несколько клубов АПЛ.

На полузащитника Брайтона нацелились Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Однако если гранды захотят заполучить Балеба, им придётся отдать около 100 миллионов евро.

По информации Caught Offside, несколько клубов уже сделали запрос о трансфере 22-летнего камерунца, но Брайтон намерен продать игрока только летом.

В этом сезоне Карлос Балеба сыграл 16 матчей в АПЛ без результативных действий.

