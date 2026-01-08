Манчестер Сити потерял очередного футболиста

Вингер Савиньо выбыл из обоймы Манчестер Сити. Наставник английского гранда Хосеп Гвардиола подтвердил травму бразильца, сообщает OneFootball.

Крайний нападающий получил повреждение в поединке против Сандерленда. Характер травмы Савиньо пока неизвестен. Восстановление вингера займет полтора-два месяца.

В нынешнем сезоне Савиньо провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи. До травмы бразильца связывали с лондонским Тоттенхэмом. "Шпоры" ищут исполнителя на фланге атаки.

К слову, ранее Тоттенхэм остался без хавбека Мохаммеда Кудуса.

