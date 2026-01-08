iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити потерял очередного футболиста

Лазарет "горожан" пополнился новым исполнителем.
Сегодня, 20:49       Автор: Антон Федорцив
Савиньо / Getty Images
Савиньо / Getty Images

Вингер Савиньо выбыл из обоймы Манчестер Сити. Наставник английского гранда Хосеп Гвардиола подтвердил травму бразильца, сообщает OneFootball.

Крайний нападающий получил повреждение в поединке против Сандерленда. Характер травмы Савиньо пока неизвестен. Восстановление вингера займет полтора-два месяца.

В нынешнем сезоне Савиньо провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи. До травмы бразильца связывали с лондонским Тоттенхэмом. "Шпоры" ищут исполнителя на фланге атаки.

К слову, ранее Тоттенхэм остался без хавбека Мохаммеда Кудуса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Савиньо

Статьи по теме

Манчестер Сити потерял очередного защитника Манчестер Сити потерял очередного защитника
Манчестер Сити в самом конце матча упустил победу над Челси Манчестер Сити в самом конце матча упустил победу над Челси
Манчестер Сити разошелся миром с Сандерлендом Манчестер Сити разошелся миром с Сандерлендом
Боруссия продолжает следить за вингером Манчестер Сити Боруссия продолжает следить за вингером Манчестер Сити

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби и супер-матч в АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа20:49
Манчестер Сити потерял очередного футболиста
Украина20:25
УХЛ: Сокол разбил Одесчину
Европа20:05
Ла Лига планирует перенести Суперкубок Испании в другую страну
Европа и мир19:57
Словакия обнародовала заявку на Олимпийские игры
Европа19:25
Бавария сумела продлить контракт с Упамекано
Европа19:14
Тоттенхэм потерял звезду команды на длительный период
Европа18:45
Ювентус расторг контракт с главным тренером
Европа и мир18:30
Сборная Швейцарии показала заявку на Олимпиаду-2026
Формула 118:15
Лоусон: В 2026-м пилоты начнут играть более значительную роль
Украина17:54
Карпаты выкупили очередного воспитанника Руха
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK