Матис Тель может сменить клуб зимой

Матис Тель хочет сменить клуб. Об этом сообщает RMC.

Форвард Тоттенхэма недоволен своим игровым временем в составе команды и из-за этого хочет сменить клуб.

У свою очередь Тоттенхэм не хочет отпускать игрока, и если и продаст его, то только в рамках аренды на полгода.

Добавим, что в 14 матчах сезона АПЛ на счету французского нападающего 3 гола, при этом в стартовом составе он выходил лишь 5 раз.

Тем временем, другой английский клуб хочет подписать хавбека Атлетико.

