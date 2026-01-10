iSport.ua
Матис Тель может сменить клуб зимой

Недоволен ролей в Тоттенхэме и намерен искать новую команду.
Сегодня, 11:35       Автор: Валентина Чорноштан
Матис Тель / Getty Images
Матис Тель / Getty Images

Матис Тель хочет сменить клуб. Об этом сообщает RMC.

Форвард Тоттенхэма недоволен своим игровым временем в составе команды и из-за этого хочет сменить клуб.

У свою очередь Тоттенхэм не хочет отпускать игрока, и если и продаст его, то только в рамках аренды на полгода.

Добавим, что в 14 матчах сезона АПЛ на счету французского нападающего 3 гола, при этом в стартовом составе он выходил лишь 5 раз.

Тем временем, другой английский клуб хочет подписать хавбека Атлетико.

