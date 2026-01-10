Эвертон Миколенко вылетел из Кубка Англии от Сандерленда

Подопечные Дэвида Мойеса завершили выступления в Кубке Англии. На домашней арене Эвертон минимально уступил "черным котам".

Сандерленд открыл счет на 30-й минуте. Гостям помог аут с правого фланга. Мяч полетел в центр штрафной, где Майенда отбросил на Ле Фе, а тот в касание искусно уложил под штангу.

"Ириски" отыгрались под занавес основного времени, когда Гарнер реализовал одиннадцатиметровый. Два тайма по 15 минут победителя не выявили, и настало время серии пенальти. Эвертон трижды ошибся, а футболисты Сандерленда были точными.

Дальше идут "черные коты". Украинец Виталий Миколенко провел на поле 104 минуты. За отведенное время защитник заблокировал 2 удара, сделал 1 успешный подкат, выиграл по 3 единоборства вверху (из пяти) и внизу (из шести).

Статистика матча Эвертон – Сандерленд 3-го раунда Кубка Англии

Эвертон – Сандерленд – 1:1 (пенальти – 0:3)

Голы: Гарнер, 89 (пенальти) – Ле Фе, 30

Ожидаемые голы (xG): 1.33 - 0.88

Владение мячом: 45 % - 55 %

Удары: 14 - 18

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 0 - 7

Фолы: 16 - 20

