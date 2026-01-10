Обладатель Кубка Англии повторил более столетнее сомнительное достижение

Лондонский Кристал Пэлас завершил выступления в Кубке Англии 2025/26. Действующий обладатель трофея вылетел в 3-м раунде от скромного Маклсфилда (1:2).

Подопечные Оливера Гласнера уступили команде 6-го дивизиона на выезде (1:2). Лондонцы стали первым с 1909 года победителем, выбывшим из турнира от команды из-за пределов Футбольной лиги. Тогда именно Пэлас выбили Вулверхэмптон.

1909 - Macclesfield are the first non-league team to eliminate the FA Cup holders since Crystal Palace knocked out Wolves in the 1908-09 first round. Fairytale. pic.twitter.com/0Dyl5aMMaN — OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2026

В финале 2025 года "орлы" победили Манчестер Сити. Единственный гол в свой актив записал Эберечи Эзе. Кубковое поражение от Маклсфилда продолжило серию Пэлас без побед до девяти поединков.

Тем временем Сандерленд в серии пенальти одолел Эвертон украинца Виталия Миколенко.

