Гласнер - о сенсационном поражении: Для таких матчей не нужны тактика и тренер

У тренера нет объяснения.
Сегодня, 08:22
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер прокомментировал сенсационное поражение своей команды.

Напомним, что накануне "орлы" вылетели из Кубка Англии, проиграв Маклсфилду из шестого английского дивизиона.

Гласнер заявил, что у него нет объяснений произошедшему, так как в подобных матчах для победы достаточно одной только гордости.

Поздравляем Маклсфилд с победой. Сегодня мы сыграли некачественно, и я не увидел, чтобы кто-то мог обыграть один в один. Мы пропустили после стандартов, проиграв борьбу в воздухе.

Если вы не можете создать явные моменты, это говорит о недостатке мастерства, что мы сегодня и продемонстрировали. Мы заслужили поражение.

Честно говоря, у меня нет объяснений тому, что я сегодня увидел, и мы можем искать оправдания, но для таких матчей не нужны тактика и тренер. Поэтому, думаю, если вы просто покажете, на что способны, и проявите гордость, то сыграете по-другому

Ранее также Кубок Англии покинул и Эвертон Миколенко.

