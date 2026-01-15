Наполи навяжет середнякам АПЛ конкуренцию за форварда Фенербахче

Нападающий сборной Марокко Юссеф Эн-Несири получил ряд вариантов покинуть стамбульский Фенербахче. Итальянский Наполи пополнил список претендентов на африканца, сообщает Sky Sport.

Интерес к форварду имеют английские Эвертон и Ноттингем. "Партенопейцы" стремятся обновить линию атаки. Покинуть ряды Наполи могут Лоренцо Лукка или Ноа Ланг либо даже оба.

В нынешнем сезоне Эн-Несири сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых оформил 8 голов. Статистика нападающего на Кубке африканских наций – 6 поединков, 0 голов. Контракт с "желтыми канарейками" действует до лета 2029 года.

К слову, параллельно Ноттингем стремится избавиться от украинца Александра Зинченко.

