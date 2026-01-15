iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Реале считают, что все игроки, кроме двоих, выступают хуже своего уровня

Увольнение Алонсо стало резкой сменой курса.
Вчера, 22:15       Автор: Андрей Безуглый
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

В Реале были вынуждены уволить Хаби Алонсо, пишет Аранча Родригес.

По информации журналистки, в клубе были недовольны выступлениями почти всех игроков, а потому решили расстаться с Алонсо для "смены курса".

По мнению руководства Реала, абсолютно все игроки первой команды, кроме Мбаппе и Куртуа, показывают свой далеко не лчший футбол.

При этом теперь все внимание будет сосредоточено на работе Альваро Арбелоа. Успехи нового специалиста будут оценивать по следующим матчам, реультат игры с Альбасете никак не повлияет на мнение руководства.

Кроме того в клубе существует уверенность, что как только наладятся результаты, сраз наладится и форма команды. Клуб намерен навязать борьбу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Реал вовсю ищет нового главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

Статьи по теме

Реал ищет нового тренера на следующий сезон Реал ищет нового тренера на следующий сезон
Самый худший в Реале? Оценка Лунина против Альбасете Самый худший в Реале? Оценка Лунина против Альбасете
Реал с Луниным жестко оконфузился в дебютном матче во главе с Арбелоа Реал с Луниным жестко оконфузился в дебютном матче во главе с Арбелоа
Лунин попал в заявку Реала на Кубок Испании без Куртуа Лунин попал в заявку Реала на Кубок Испании без Куртуа

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Комо примет Милан, завершение тура Бундеслиги
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа00:12
Барселона с двумя незасчитанными голами обыграла Расинг
Вчера, 23:43
Европа23:43
Милан сдержал натиск Комо и вырвал важные три очка
Другие23:10
Сборная Украины по гандболу стартовала с поражения на Евро-2026
Европа22:40
Аталанта подписала форварда сборной Италии
Европа22:15
В Реале считают, что все игроки, кроме двоих, выступают хуже своего уровня
Европа21:31
Один из лидеров Ювентуса может вернуться в АПЛ
Биатлон20:58
Франция выиграла мужскую эстафету, Украина финишировала в хвосте
Европа20:20
Каррик определился с трансферными планами на январь
Бокс19:54
Александр Усик близок к подписанию нового промоутерского контракта
Европа19:32
Не только форварды. Рома в поисках защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK