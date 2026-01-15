В Реале считают, что все игроки, кроме двоих, выступают хуже своего уровня

В Реале были вынуждены уволить Хаби Алонсо, пишет Аранча Родригес.

По информации журналистки, в клубе были недовольны выступлениями почти всех игроков, а потому решили расстаться с Алонсо для "смены курса".

По мнению руководства Реала, абсолютно все игроки первой команды, кроме Мбаппе и Куртуа, показывают свой далеко не лчший футбол.

При этом теперь все внимание будет сосредоточено на работе Альваро Арбелоа. Успехи нового специалиста будут оценивать по следующим матчам, реультат игры с Альбасете никак не повлияет на мнение руководства.

Кроме того в клубе существует уверенность, что как только наладятся результаты, сраз наладится и форма команды. Клуб намерен навязать борьбу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Реал вовсю ищет нового главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!