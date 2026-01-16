Ванат со второй попытки забил Эспаньолу с пенальти

Форвард сборной Украины Владислав Ванат продлил голевую серию в чемпионате Испании. Он открыл счет в противостоянии Жироны и Эспаньола в 20-м туре Ла Лиги.

Нападающий отличился в добавленное арбитром время. Ванат подошел к отметке, когда "жирондинцы" получили право на одиннадцатиметровый. Кипер "попугаев" Дмитрович парировал удар и добивание украинца.

Впрочем, вратарь покинул линию ворот еще до удара. После просмотра повтора пенальти дали перебить. На этот раз Ванат пробил точно в угол. Этот гол стал для него третьим в трех турах подряд и шестым в нынешнем сезоне в целом.

К слову, украинец Богдан Слюбик перебрался в чемпионат Чехии из львовского Руха.

