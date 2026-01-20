iSport.ua
Ювентус близок к перехвату цели Наполи

"Бьянконери" стремятся обновить линию атаки.
Сегодня, 22:18       Автор: Антон Федорцив
Юссеф Эн-Несири / Getty Images
Юссеф Эн-Несири / Getty Images

Туринский Ювентус настроен подписать форварда в зимнее трансферное окно. Нападающий лондонского Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета перестал быть приоритетом "Старой синьоры", утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.

Юве оттолкнули запросы "орлов". Пэлас стремится получить за Матету 40 млн евро. Как следствие, итальянский гранд обратил внимание на Юссефа Эн-Несири из стамбульского Фенербахче. На него раньше положил глаз итальянский Наполи.

В нынешнем сезоне Эн-Несири сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. Контракт марокканца с "желтыми канарейками" действует до лета 2029 года. Ранее он выступал в чемпионате Испании за Севилью, Леганес и Малагу.

К слову, столичная Рома досрочно прекратила аренду вингера из бирмингемской Астон Виллы.

