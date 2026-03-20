Болонья выбила Рому из Лиги Европы

В четверг, 19 марта, Рома принимала дома Болонью в рамках 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче команды разошлись ничьей.

Первыми заявку на победу сделали гости, забив первый гол на 22-й минуте. Через 10 минут Ромы ответила, но в компенсированное время Бернардески с пенальти снова вывел Болонью вперед.

Со стартом второго тайма гости еще больше укрепили свое преимущество голом Кастро, и в целом планировали просто удержать счет.

Рома же пошла вперед, и за оставшиеся полчаса сумела дважды отличиться, переведя матч в овертаймы.

По итогам еще получаса игры сильнее оказалась Болонья, которой удалось забить гол на 111-й минуте и оставить Рому без еврокубков на остаток сезона.

Рома - Болонья 3:4

Голы: Ндика, 32, Мален (пенальти), 69, Пеллегрини, 80 - Роу, 22, Бернардески (пенальти), 45+2, Кастро, 58, Камбьяги, 111

