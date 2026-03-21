Главный тренер Ман Сити оценивает шансы в Кубке лиги против Арсенала

В воскресенье, 22 марта, пройдет финал Кубка Лиги, в котором Манчестер Сити сразится с Арсеналом. Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

Главный тренер горожан Пеп Гвардиола высказался о соперниках перед финалом:

Это будет большой вызов для нас. У них блестящая и талантливая команда. Они очень хорошо защищаются и сильны во многих аспектах. На протяжении многих лет они ничего не выигрывали, но сейчас подходят с мощным импульсом.

"Добраться до финала очень сложно. Быть здесь, на Уэмбли, большая возможность, потому что мы не знаем, когда это случится снова. Это наш 22-й раз на этом стадионе в полуфиналах и финалах. Думаю, это совсем неплохо", - цитирует испанского наставника Cadena Ser.

Тем временем команда Гвардиолы хочет усилиться в полузащите на фоне слухов об уходе Родри и Силвы.

