iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити хочет усилиться в полузащите на фоне слухов об уходе Родри и Силвы

Намерены подписать игрока Челси и сборной Аргентины.
Сегодня, 11:24       Автор: Валентина Чорноштан
Энцо Фернандес / Getty Images
Из-за того, что этим летом Манчестер Сити могут покинуть сразу два ключевых игрока в линии полузащиты, английский клуб изучает трансферный рынок, чтобы подписать опытного футболиста, который станет новым лидером полузащиты.

Одним из главных кандидатов является игрок лондонской команды Энцо Фернандес. В свою очередь, он заинтересован в переходе в команду с большими непосредственными конкурентными амбициями на своей позиции.

Как добавляет источник, шанс того, что аргентинец покинет этим летом Челси, очень велик, ведь команда демонстрирует не лучшие результаты, а частая смена тренеров не устраивает игрока.

Отмечается, что трансфер аргентинца обойдётся клубу в 150 миллионов евро. Однако такая высокая сумма за 25-летнего игрока объясняется тем, что за ним следят ПСЖ и Реал. Если Манчестер Сити проявит инициативу в подписании, Челси может снизить сумму.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити энцо фернандес

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK