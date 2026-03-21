Манчестер Сити хочет усилиться в полузащите на фоне слухов об уходе Родри и Силвы

Из-за того, что этим летом Манчестер Сити могут покинуть сразу два ключевых игрока в линии полузащиты, английский клуб изучает трансферный рынок, чтобы подписать опытного футболиста, который станет новым лидером полузащиты.

Одним из главных кандидатов является игрок лондонской команды Энцо Фернандес. В свою очередь, он заинтересован в переходе в команду с большими непосредственными конкурентными амбициями на своей позиции.

Как добавляет источник, шанс того, что аргентинец покинет этим летом Челси, очень велик, ведь команда демонстрирует не лучшие результаты, а частая смена тренеров не устраивает игрока.

Отмечается, что трансфер аргентинца обойдётся клубу в 150 миллионов евро. Однако такая высокая сумма за 25-летнего игрока объясняется тем, что за ним следят ПСЖ и Реал. Если Манчестер Сити проявит инициативу в подписании, Челси может снизить сумму.

Тем временем звезда Ливерпуля не поможет команде в матче против Брайтона.

