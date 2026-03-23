Лидер Челси опроверг переговоры с Реалом

Энцо Фернанес прямо сейчас сосредоточен на лондонском клубе.

Полузащитник Челси Энцо Фернандес опроверг слухи, связывающие его с Реалом.

Аргентинец заявил, что прямо сейчас нет никаких контактов между ним и мадридским клубом.

В то же время Фернандес признал, что после мундиаля ситуация может измениться.

До конца сезона осталось несколько месяцев. По поводу Реала? Честно говоря, никаких переговоров, ничего. Сейчас мы сосредоточены на Челси, на оставшихся матчах. Посмотрим после чемпионата мира

