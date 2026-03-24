Агент Салаха сделал заявление о его будущем после решения покинуть Ливерпуль
Представитель египтянина высказался о его дальнейшей карьере.
Рами Аббас, агент вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха, прокомментировал его решение покинуть Ливерпуль после завершения нынешнего сезона.
По словам представителя 33-летнего футболиста, его клиент пока не определился, где продолжит карьеру.
"Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто этого не знает", - приводит слова агента инсайдер Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Салах провел за Ливерпуль 34 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и девятью результативными передачами.
Отметим, ранее появилась информация, что Салах ведет переговоры с грандом Саудовской Аравии.
