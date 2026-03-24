Агент Салаха сделал заявление о его будущем после решения покинуть Ливерпуль

Представитель египтянина высказался о его дальнейшей карьере.
Вчера, 23:58       Автор: Игорь Мищук
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Рами Аббас, агент вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха, прокомментировал его решение покинуть Ливерпуль после завершения нынешнего сезона.

По словам представителя 33-летнего футболиста, его клиент пока не определился, где продолжит карьеру.

Читай также: Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле

"Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто этого не знает", - приводит слова агента инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Салах провел за Ливерпуль 34 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и девятью результативными передачами.

Отметим, ранее появилась информация, что Салах ведет переговоры с грандом Саудовской Аравии.

Статьи по теме

Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле
Тренер Ливерпуля поделился информацией о повреждении Экитике Тренер Ливерпуля поделился информацией о повреждении Экитике
Ливерпуль уступил в гостях Брайтону Ливерпуль уступил в гостях Брайтону
Модель OnlyFans заявила, что звезда сборной Швеции потратил на ее контент миллионы долларов Модель OnlyFans заявила, что звезда сборной Швеции потратил на ее контент миллионы долларов

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Агент Салаха сделал заявление о его будущем после решения покинуть Ливерпуль
Европа23:36
Модель OnlyFans заявила, что звезда сборной Швеции потратил на ее контент миллионы долларов
Бокс22:58
"Это настоящий бой": Усик оценил свой ближайший поединок против кикбоксера
ЧМ-202622:29
"Очень классная команда": Малиновский рассказал, чего ждет от матча со Швецией
Формула 121:55
Мерседес обновил дизайн болида перед Гран-при Японии
Европа21:22
Салах объявил окончательное решение о своем будущем в Ливерпуле
Бокс20:48
"Очень ценю, что он приехал": Усик объяснил, почему пригласил Джошуа в Украину
Европа20:14
Клубы Бундеслиги и АПЛ интересуются бомбардиром Динамо
Бокс19:40
Усик может отказаться от третьего боя с Фьюри ради другого соперника
Украина19:05
Ряд клубов УПЛ поддержал инициативу Полесья по поводу судейства
