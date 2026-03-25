Перестройка Барселоны в атаке, уже выбрали, кого продадут

Определилась с приоритетами в атаке и готовит испанского форварда к продаже.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Барселоны / Getty Images

Барселона стремится снизить финансовую нагрузку, расставшись с рядом игроков. Под трансфер попадают футболисты, не соответствующие уровню команды.

Сначала, по данным ESPN, руководство каталонцев рассматривает атаку: они приняли решение, что, исходя из результативности, лучше продать Феррана Торреса, нежели Роберта Левандовски, который, несмотря на возраст, стабильно забивает.

Внутри команды, как сообщает источник, решили, что за испанца можно выручить средства, ведь контракт Торреса рассчитан до 2027 года.

Тем временем договор поляка заканчивается этим летом. Президент Барселоны Жоан Лапорта выразил желание продлить соглашение с 37-летним форвардом, пока клуб не найдёт молодого и перспективного нападающего на замену Роберту.

Тем временем игроки Реала приняли решение касательно будущего тренера команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски Ферран Торрес

