Болельщицы Тоттенхэма выступили против назначения де Дзерби

Женское фанатское движение Тоттенхэма Women of the Lane выступили против назначения Роберто де Дзерби.

Напомним, что именно итальянский специалист рассматривается "шпорами" в качестве нового тренера.

Тем не менее фанатки возмущены тем, что в Марселе де Дзерби активно выступал в защиту Мэйсона Гринвуда.

Де Дзерби публично выступал в защиту Мэйсона Гринвуда в стиле, преуменьшающем серьезность проблемы мужского насилия в отношении женщин и девушек. Это вызывает серьезные сомнения в его здравомыслии и лидерских качествах. Клубы демонстрируют свои ценности через принимаемые решения. То, кого они назначают, имеет значение. Тренер каждый день задает тон тому, что ожидается, что допускается и как к людям относятся. В то время, когда Тоттенхэму необходимо перестроиться, эта культура важна не меньше, чем все, что происходит на поле

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм нашел нового временного тренера.

