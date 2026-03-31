Тоттенхэм сумел убедить де Дзерби возглавить клуб

Тоттенхэм сумел переубедить Роберто де Дзерби, утверждает The Times.

Напомним, что итальянский тренер был согласен возглавить "шпор", но только летом. Де Дзерби хотел убедиться, что клуб останется в АПЛ.

Тем не менее Тоттенхэм настаивал, чтобы итальянец помог команде сохранить прописку, и потому завалил тренера деньгами.

Как утверждает издание, стороны согласовали пятилетный контракт, который предусматривает огромный бонус за сохранение места в АПЛ.

Ожидается, что официально о назначении Роберто де Дзерби будет объявлено в течение суток.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!