Тоттенхэм сумел убедить де Дзерби возглавить клуб

Итальянец получит солидный бонус за сохранение прописки.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Тоттенхэм сумел переубедить Роберто де Дзерби, утверждает The Times.

Напомним, что итальянский тренер был согласен возглавить "шпор", но только летом. Де Дзерби хотел убедиться, что клуб останется в АПЛ.

Тем не менее Тоттенхэм настаивал, чтобы итальянец помог команде сохранить прописку, и потому завалил тренера деньгами.

Как утверждает издание, стороны согласовали пятилетный контракт, который предусматривает огромный бонус за сохранение места в АПЛ.

Ожидается, что официально о назначении Роберто де Дзерби будет объявлено в течение суток.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм поборется за таланта Брюгге.

