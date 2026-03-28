Эвертон готовит новый контракт для Миколенко
Эвертон собирается активизировать переговоры со своим левым защитником Виталием Миколенко по поводу продления его контракта.
Действующее соглашение 26-летнего украинца истекает в июне, однако "ириски" заинтересованы в сохранении футболиста, поскольку он остается ключевым игроком стартового состава команды Дэвида Мойеса и входит в планы клуба на будущее, сообщает Football Insider.
Читай также: Игрок сборной Украины назвал игру против Швеции позорищем
Эвертон рассматривал возможные варианты усиления позиции левого защитника, однако в клубе считают, что украинец доказал, что может стабильно выступать на самом высоком уровне.
Отмечается, что Мойес надеется, что украинский защитник останется в команде после этого сезона, а переговоры по поводу его нового контракта в ближайшее время должны ускориться.
В нынешнем сезоне Миколенко провел в составе Эвертона 29 матчей во всех тунирах, отличившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Миколенко может продолжить карьеру в Германии.
