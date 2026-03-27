iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игрок сборной Украины назвал игру против Швеции позорищем

Виталий Миколенко не сдерживал эмоции.
Сегодня, 00:53       Автор: Андрей Безуглый
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко не сдержал эмоций после матча.

Напомним, что "сине-желтые" проиграли 1:3 и не поедут на ЧМ-2026.

После матча Миколенко не сдерживая эмоций извинился за позор сборной, а также заявил, что стыдно от того, как команда сыграла.

Эмоции, наверное, такие же, как и у всей остальной Украины, которая смотрела футбол. Пришёл поблагодарить тех людей, которые досмотрели это позорище. Хотел извиниться, но после боя не за что извиняться. Просто хотел поблагодарить за то, что досмотрели и болели

"Если взять пример матча с Исландией: как мы боролись за этот плей-офф, как вся Украина болела за нас, а на поле была сплочённая команда — сегодня этого не было. Не могу это объяснить. Может, не наш день, но что есть, то есть.

Нечего разбирать. Ничего не скажу — потом теорию разберем. Просто стыдно от того, как мы беззубо вышли и сыграли", - признался защитник.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Миколенко

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK