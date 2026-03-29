Барселона готова предложить своему 37-летнему форварду однолетний контракт
Руководство Барселоны приняло решение предложить Роберту Левандовски продлить договор на фоне неудачных подписаний молодых нападающих.
Каталонский клуб хочет предложить контракт на один год без опции продления и с существенным снижением зарплаты, но уменьшение зарплаты Барса собирается компенсировать бонусами за голы и сыгранные матчи, сообщает Diario Sport.
Отмечается, что сам 37-летний поляк хочет чувствовать себя важным в команде и подтверждать свою значимость в проекте.
Издание добавляет, что согласится ли он на продление договора, зависит от разговора с тренером Барселоны Ханси Фликом, исходя из диалога, Роберт примет решение.
Добавим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Левандовски попал в сферу интересов клуба Серии А.
