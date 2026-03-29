Барселона готова предложить своему 37-летнему форварду однолетний контракт

Команда планирует сократить зарплату Левандовски почти вдвое, но компенсировать это бонусами.

Руководство Барселоны приняло решение предложить Роберту Левандовски продлить договор на фоне неудачных подписаний молодых нападающих.

Каталонский клуб хочет предложить контракт на один год без опции продления и с существенным снижением зарплаты, но уменьшение зарплаты Барса собирается компенсировать бонусами за голы и сыгранные матчи, сообщает Diario Sport.

Отмечается, что сам 37-летний поляк хочет чувствовать себя важным в команде и подтверждать свою значимость в проекте.

Издание добавляет, что согласится ли он на продление договора, зависит от разговора с тренером Барселоны Ханси Фликом, исходя из диалога, Роберт примет решение.

Добавим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Левандовски попал в сферу интересов клуба Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!