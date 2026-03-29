iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона готова предложить своему 37-летнему форварду однолетний контракт

Команда планирует сократить зарплату Левандовски почти вдвое, но компенсировать это бонусами.
Сегодня, 10:34       Автор: Валентина Чорноштан
Роберт Левандовски / Getty Images

Руководство Барселоны приняло решение предложить Роберту Левандовски продлить договор на фоне неудачных подписаний молодых нападающих.

Каталонский клуб хочет предложить контракт на один год без опции продления и с существенным снижением зарплаты, но уменьшение зарплаты Барса собирается компенсировать бонусами за голы и сыгранные матчи, сообщает Diario Sport.

Отмечается, что сам 37-летний поляк хочет чувствовать себя важным в команде и подтверждать свою значимость в проекте.

Издание добавляет, что согласится ли он на продление договора, зависит от разговора с тренером Барселоны Ханси Фликом, исходя из диалога, Роберт примет решение.

Добавим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Левандовски попал в сферу интересов клуба Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
просмотров

Последние новости

Европа10:34
Барселона готова предложить своему 37-летнему форварду однолетний контракт
Формула 110:06
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, за ним пилоты Макларена и Феррари
НБА09:31
Михайлюк вернулся после паузы и блеснул на площадке
НХЛ09:15
НХЛ: Юта забросила 6 шайб Лос-Анджелесу, Питтсбург уступил Далласу
НБА08:43
НБА: Детройт разгромил Миннесоту, Милуоки проиграл Сан-Антонио
Бокс08:26
Джейк Пол замахнулся на бой с гегемоном супертяжёлого дивизиона
Европа07:56
Англия лишилась восьми футболистов после товарищеского матча
Бокс07:30
Мозес Итаума досрочно победил Франклина
Европа07:08
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
Вчера, 23:58
Бокс23:58
Кроуфорд ответил, может ли вернуться в ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK