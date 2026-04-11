iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинское дерби в АПЛ завершилось ничьей

Эвертон Миколенко спасся в самой концовке матча.
Сегодня, 19:05       Автор: Андрей Безуглый
Бренфорд - Эвертон / Getty Images

В субботу, 11 апреля, Брентфорд принимал дома Эвертон. Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко вышли в стартовых составах.

И сразу же Брентфорд заработал пенальти, который реализовал Игор Тьяго. Однако преимущество продержалось всего 20 минут, а затем Бету сравнял счет.

До перерыва хозяева могли выходить вперед, но удар Шаде попал в перекладину.

Во втором тайме игра была гораздо более равная, но игроки Эвертона были точнее в своих ударах, хотя и без голов. В концовке встречи Кайоде забил рикошетом от Тьяго, которому и записали гол.

Однако Эвертон играл до конца и в компенсированное время сумел свести игру к ничьей.

Брентфорд - Эвертон 2:2
Голы: Тьяго (пенальти), 3, 76 - Бету, 26, Дьюсбери-Холл, 90+1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон брентфорд

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи Арсенала, Барселоны, Ювентуса, Байера
просмотров
УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Европа20:15
Ямаль побил рекорд Рауля
Украина19:55
Верес все же сумел додавить Оболонь
Европа19:05
Украинское дерби в АПЛ завершилось ничьей
Европа18:22
Тоттенхэм договорился с защитником Ливерпуля
Украина17:40
Металлист 1925 минимально одолел Динамо
Теннис16:58
Украина пробилась в финал Кубка Билли Джин Кинг
Европа16:25
Борнмут неожиданно обыграл Арсенал
Формула 114:51
Мерседес, Феррари и Макларен следят за ситуацией вокруг Ферстаппена
Европа14:25
Будущее Нойера тормозит трансферные планы Баварии
НБА13:51
Бостон может обменять Тейтума на звезду Бакс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK