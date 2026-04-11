Украинское дерби в АПЛ завершилось ничьей

Эвертон Миколенко спасся в самой концовке матча.

В субботу, 11 апреля, Брентфорд принимал дома Эвертон. Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко вышли в стартовых составах.

И сразу же Брентфорд заработал пенальти, который реализовал Игор Тьяго. Однако преимущество продержалось всего 20 минут, а затем Бету сравнял счет.

До перерыва хозяева могли выходить вперед, но удар Шаде попал в перекладину.

Во втором тайме игра была гораздо более равная, но игроки Эвертона были точнее в своих ударах, хотя и без голов. В концовке встречи Кайоде забил рикошетом от Тьяго, которому и записали гол.

Однако Эвертон играл до конца и в компенсированное время сумел свести игру к ничьей.

Брентфорд - Эвертон 2:2

Голы: Тьяго (пенальти), 3, 76 - Бету, 26, Дьюсбери-Холл, 90+1

