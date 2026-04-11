Ливерпуль еще в первом тайме решил все вопросы с Фулхэмом

В субботу, 11 апреля Ливерпуль принимал дома Фулхэм.

Хозяева неплохо начали матч, создали несколько моментов, но не сумели забить. Однако в ответ Фулхэм ничего не сумел показать.

А уже на 36-й минуте Нгумоха пушкой открыл счет. А через пару минут Салах забил второй мяч.

Во втором тайме Фулхэм перехватил инициативу и даже забил, но офсайд не позволил засчитать мяч. Остаток тайма Ливерпуль провел в орагнизованной обороне и почти без проблем удержал счет.

Ливерпуль - Фулхэм 2:0

Голы: Нгумоха, 36, Салах, 40

