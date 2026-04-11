iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль еще в первом тайме решил все вопросы с Фулхэмом

Мерсисайдцы провели неплохой матч против середянка лиги.
Сегодня, 21:22       Автор: Андрей Безуглый
Ливерпуль - Фулхэм / Getty Images

В субботу, 11 апреля Ливерпуль принимал дома Фулхэм.

Хозяева неплохо начали матч, создали несколько моментов, но не сумели забить. Однако в ответ Фулхэм ничего не сумел показать.

А уже на 36-й минуте Нгумоха пушкой открыл счет. А через пару минут Салах забил второй мяч.

Во втором тайме Фулхэм перехватил инициативу и даже забил, но офсайд не позволил засчитать мяч. Остаток тайма Ливерпуль провел в орагнизованной обороне и почти без проблем удержал счет.

Ливерпуль - Фулхэм 2:0
Голы: Нгумоха, 36, Салах, 40

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль фулхэм

Статьи по теме

Ливерпуль нашел кандидата на замену Салаху Ливерпуль нашел кандидата на замену Салаху
Форвард Байера заинтересовал английские гранды Форвард Байера заинтересовал английские гранды
"Ливерпулю повезло": Слот - об игре с ПСЖ в ЛЧ "Ливерпулю повезло": Слот - об игре с ПСЖ в ЛЧ
Ливерпуль уступил ПСЖ и повторил антирекорд 14-летней давности Ливерпуль уступил ПСЖ и повторил антирекорд 14-летней давности

Видео

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи Арсенала, Барселоны, Ювентуса, Байера
просмотров
УПЛ: Полесье разгромило Полтаву, Рух и Колос сыграли вничью
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Европа21:56
Дубль Торреса принес Барселоне уверенную победу над Эспаньолом
Европа21:35
Бавария легко разгромила аутсайдера чемпионата
Европа21:22
Ливерпуль еще в первом тайме решил все вопросы с Фулхэмом
Европа20:40
Милан неожиданно проиграл середняку чемпионата
Европа20:15
Ямаль побил рекорд Рауля
Украина19:55
Верес все же сумел додавить Оболонь
Европа19:05
Украинское дерби в АПЛ завершилось ничьей
Европа18:22
Тоттенхэм договорился с защитником Ливерпуля
Украина17:40
Металлист 1925 минимально одолел Динамо
Теннис16:58
Украина пробилась в финал Кубка Билли Джин Кинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK