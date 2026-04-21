Футболист датского клуба получил ножевые ранения вследствие вооруженного нападения

19-летний игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии и перенес две операции.
Вчера, 23:38       Автор: Игорь Мищук
Аламара Джаби / Getty Images
Аламара Джаби / Getty Images

Полузащитник Мидтьюлланда Аламара Джаби получил серьезные ножевые ранения вследствие вооруженного нападения.

Как сообщает официальный сайт клуба, инцидент произошел на прошлой неделе в датском городе Хернинг, где базируется команда.

19-летний футболист был госпитализирован в тяжелом состоянии, после чего перенес уже две операции. В клубе отметили, что жизнь игрока была под угрозой.

Сейчас Джаби уже вывели из состояния искусственной комы, а его состояние стабилизировалось. Футболист продолжает находиться под наблюдением врачей.

Мидтьюлланд на данный момент ведет тесный диалог и сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает поддержку семье игрока.

"Из уважения к расследованию, которое проводит полиция, включая опрос свидетелей и следственные действия, у нас нет дальнейших комментариев.

Мы просим общественность с пониманием отнестись к ситуации и призываем уважать конфиденциальность Аламары Джаби и его близких в этой сложной ситуации, и настоятельно рекомендуем прессе не пытаться связаться ни с товарищами по команде, ни с членами персонала, поскольку все, естественно, глубоко потрясены этим серьезным инцидентом.

Мы сочувствуем нашему товарищу по команде, его семье и друзьям и желаем ему дальнейшего выздоровления", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Аламара Джаби является уроженцем Гвинеи-Бисау и воспитывался в молодежной структуре лиссабонской Бенфики. В 2023 году полузащитник присоединился к Мидтьюлланду, а прошлый сезон провел в аренде в португальской Мафре. В нынешней кампании игрок выступал за юношескую команду датского клуба, а также принял участие в одном матче первой команды в квалификации Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мидтьюлланд

