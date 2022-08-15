Салернитана - Рома 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Италии
В рамках первого тура чемпионата Италии Салернитана на своем поле принимала Рому.
Матч закончился минимальной победой римской команды.
Автором единственного гола стал защитник команды Кристанте, который забил на 33-й минуте.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Салернитана - Рома:
Салернитана – Рома 0:1
Гол: Кристанте, 33.
Салернитана: Сепе, Фасио, Дьомбер, Бронн, Маццокки (Самбия, 62), Кандрева, Вильена, Кастаньос (Рибери, 54), Кулибали (Кристофферсен, 73), Бонаццоли, Бутхейм (Валенсия, 62).
Рома: Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Вейналдум, 79), Дибала (Ель-Шаараві, 89), Абрахам (Матич, 68).
Предупреждения: Кулибали (28), Дьомбер (39), Кастаньос (40), Смоллинг (48), Матич (72).
Источник: MEGOGO