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Салернитана - Рома 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Италии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Вчера, 07:40
Салернитана - Рома: Видео гола / Getty Images
Салернитана - Рома: Видео гола / Getty Images
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В рамках первого тура чемпионата Италии Салернитана на своем поле принимала Рому. 

Матч закончился минимальной победой римской команды. 

Автором единственного гола стал защитник команды Кристанте, который забил на 33-й минуте.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Салернитана - Рома:

Салернитана – Рома 0:1
Гол: Кристанте, 33.

Салернитана: Сепе, Фасио, Дьомбер, Бронн, Маццокки (Самбия, 62), Кандрева, Вильена, Кастаньос (Рибери, 54), Кулибали (Кристофферсен, 73), Бонаццоли, Бутхейм (Валенсия, 62).

Рома: Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Вейналдум, 79), Дибала (Ель-Шаараві, 89), Абрахам (Матич, 68).

Предупреждения: Кулибали (28), Дьомбер (39), Кастаньос (40), Смоллинг (48), Матич (72).

Источник: MEGOGO

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