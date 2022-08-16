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Футбол

Два клуба АПЛ претендуют на конкурента Яремчука по позиции в Бенфике

Его продажа может помочь украинцу получить больше игрового времени.
Вчера, 17:59
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images
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После того, как Бенфика продала Дарвина Нуньеса в Ливерпуль, казалось, что Роман Яремчук получит больше игрового времени. Однако в новом сезоне украинский форвард хоть и принял участие во всех четырех матчах "орлов", но суммарно сыграл всего 107 минут.

Возможно, потенциальная продажа Гонсалу Рамуша, которого хотят подписать Саутгемптон и Вулверхэмптон, исправит ситуацию к лучшему.

"Я могу сказать вам, что (представитель) Саутгемптона был в Дании, когда Бенфика играла против Митьюлланда в Лиге чемпионов", - цитирует португальского журналиста Педро Сепульведу Sky Sports. "Он встречался со спортивным директором Руи Коштой, чтобы узнать цену игрока и узнать условия для заключения этой сделки".

"Вулверхэмптон тоже хочет этого игрока, и несколько недель назад он сделал предложение Бенфике - аренда за 5 миллионов евро с обязательством выкупа за 30 миллионов".

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"Я также могу сообщить, что тренер "волков" Бруну Лаже уже позвонил Рамушу, чтобы узнать, хочет ли он присоединиться к нему, потому что они уже работали вместе, и Лаже сказал Рамушу, что хочет видеть его в Англии".

В сезоне-2021/22 Гонсалу Рамуш сыграл 46 матчей, в которых отличился 8 голами и 4 результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол саутгемптон вулверхэмптон Бенфика Лиссабон Гонсалу Рамуш
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