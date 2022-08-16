Романчук стал чемпионом Европы по водным видам спорта

Украинец победил на дистанции в 1500 м вольным стилем.

В Риме проходит Чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта.

Сборная Украины отлично проводит континентальное первенство.

Очередную медаль национальной команде принес Михаил Романчук.

Пловец стал чемпионом Европы в плавании на дистанции 1500 м, показав время 14:36,10

Стоит отметить, что данный результат по времени стал для украинца личным рекордом.