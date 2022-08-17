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Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Лиона

Дембеле может пополнить ряды клуба из Манчестера.
Сегодня, 14:51
Мусса Дембеле / Getty Images
Мусса Дембеле / Getty Images
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Форвард Лиона Мусса Дембеле попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Манкунианцы все еще рассматривают вариант с подписанием француза и поддерживают контакт с представителями игрока. Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг очень хочет усилить атаку команды до закрытия летнего трансферного окна. 

Напомним, контракт Дембеле с Лионом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне на счету француза 21 гол и 4 ассиста в 30 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать Варди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион манчестер юнайтед Мусса Дембеле
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