Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Лиона

Дембеле может пополнить ряды клуба из Манчестера.

Форвард Лиона Мусса Дембеле попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Манкунианцы все еще рассматривают вариант с подписанием француза и поддерживают контакт с представителями игрока. Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг очень хочет усилить атаку команды до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, контракт Дембеле с Лионом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне на счету француза 21 гол и 4 ассиста в 30 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать Варди.