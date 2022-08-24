Байер близок к аренде вингера Челси
Хадсон-Одои находится в шаге от переезда в немецкий чемпионат.
Вингер Челси Каллум Хадсон-Одои продолжит карьеру в Германии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
21-летний англичанин близок к переходу в Байер на правах аренды. До этого англичанин отклонил предложения об аренде от клубов Премьер-лиги.
Ожидается, что в Байер Хадсон-Одои перейдет до конца текущей недели.
В минувшем сезоне на счету англичанина 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах АПЛ.
Ранее Челси объявил о продаже чемпиона Европы в Вест Хэм.