Байер близок к аренде вингера Челси

Хадсон-Одои находится в шаге от переезда в немецкий чемпионат.

Вингер Челси Каллум Хадсон-Одои продолжит карьеру в Германии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

21-летний англичанин близок к переходу в Байер на правах аренды. До этого англичанин отклонил предложения об аренде от клубов Премьер-лиги.

Ожидается, что в Байер Хадсон-Одои перейдет до конца текущей недели.

В минувшем сезоне на счету англичанина 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах АПЛ.

Ранее Челси объявил о продаже чемпиона Европы в Вест Хэм.