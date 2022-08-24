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Байер близок к аренде вингера Челси

Хадсон-Одои находится в шаге от переезда в немецкий чемпионат.
Сегодня, 12:21
Каллум Хадсон-Одои / Getty Images
Каллум Хадсон-Одои / Getty Images
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Вингер Челси Каллум Хадсон-Одои продолжит карьеру в Германии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. 

21-летний англичанин близок к переходу в Байер на правах аренды. До этого англичанин отклонил предложения об аренде от клубов Премьер-лиги.

Ожидается, что в Байер Хадсон-Одои перейдет до конца текущей недели.

В минувшем сезоне на счету англичанина 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах АПЛ.

Ранее Челси объявил о продаже чемпиона Европы в Вест Хэм.

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