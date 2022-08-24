Барселона презентовала третий комплект экипировки на сезон-2022/23

Каталонцы будут выступать с крестом на белом фоне.

Барселона показала третью форму на сезон-2022/23. Экипировка выполнена в светло-сером цвете.

На футболке изображен красно-синий крест, вдохновленный Крестом Сант-Жорди – премией, которой награждаются лица, внесшие большой вклад в развитие каталанского языка и каталонской культуры.

Introducing our new third kit... 😍 pic.twitter.com/rtcIY7xNPp — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2022

Отметим, уже сегодня Барселона выйдет на поле в новой форме в рамках товарищеского матча против Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Барселона и Боруссия Дортмунд могут совершить обмен футболистов.