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Барселона презентовала третий комплект экипировки на сезон-2022/23

Каталонцы будут выступать с крестом на белом фоне.
Сегодня, 12:50
ФК Барселона / Getty Images
ФК Барселона / Getty Images
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Барселона показала третью форму на сезон-2022/23. Экипировка выполнена в светло-сером цвете.

На футболке изображен красно-синий крест, вдохновленный Крестом Сант-Жорди – премией, которой награждаются лица, внесшие большой вклад в развитие каталанского языка и каталонской культуры.

Отметим, уже сегодня Барселона выйдет на поле в новой форме в рамках товарищеского матча против Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Барселона и Боруссия Дортмунд могут совершить обмен футболистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона видео
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