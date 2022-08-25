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Футбол

Роджерс рассказал, чем отличаются ситуации продажи Магуайра и Фофана

Из-за своего неподобающего поведения Уэсли Фофана тренируется с молодежным составом и не будет принимать участие в ближайших матчах.
Сегодня, 16:34
Харри Магуайр и Уэсли Фофана / Getty Images
Харри Магуайр и Уэсли Фофана / Getty Images
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Челси продолжает свои попытки выкупить контракт центрбека Уэсли Фофана, а Лестер в свою очередь продолжает отказываться от предложений. В следующем туре АПЛ этим двум командам предстоит встретиться на Стэмфорд Бридж, и главный тренер "лисов" Брендан Роджерс заявил, что француз не примет участия в матче.

"Он не будет доступен на эту игру - он тренировался с молодежным составом", - цитирует Роджерса Sky Sports. "Я сконцентрирован на игроках, которые у нас есть, и на команде, и я не могу терять энергию. Если что-то будет сделано, оно будет сделано между клубами. А до тех пор, пока это не произошло, мы должны работать с тем, что есть".

Фофана на матче Лестер - Саутгемптон
Фофана на матче Лестер - Саутгемптон

Все из-за того, что происходит в голове у игрока, который не может сконцентрироваться на игре, чего не было в случае с Харри Магуайром, когда тот в 2019 году переходил в Манчестер Юнайтед.

"Тогда все было по-другому. Тем летом я был в курсе, что этот трансфер может произойти. К чести Харри, и я об этом уже говорил, его поведение и концентрация были фантастическими, и тогда он перешел (в МЮ). Ситуации разные, но мы фокусируемся на нашей команде и игроках, которые доступны".

"Надеюсь (с этого момента и до конца окна будут проведены какие-то трансферные дела). Было бы очень хорошо, если бы команда смогла это сделать, всегда важно улучшать состав. Но до тех пор, пока не произойдут изменения, мы будем работать с тем, что у нас есть".

Напомним, что последнее предложение "пенсионеров" по Уэсли Фофана составляло 60 миллионов фунтов, однако Лестер отклонил и его.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол АПЛ Брендан Роджерс Лестер Сити харри магуайр уэсли фофана
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