Челси готов выложить 120 млн евро за игрока Милана

Челси готов заплатить огромную сумму за игрока Милана Рафаэла Леау. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Лондонцам интересен левый нападающий "россонери". "Синие" готовы заплатить до 120 млн евро за 23-летнего португальца.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне на счету Леау 11 голов и 8 ассистов в 34 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Байер близок к аренде вингера Челси.