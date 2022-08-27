Лацио - Интер 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

В пятницу, 26 августа, Лацио в третьем туре итальянской Серии А встречался на своем поле с миланским Интером.

Римская команда смогла одолеть вице-чемпионов Италии, одержав победу со счетом 3:1.

Подопечные Маурицио Сарри открыли счет в поединке перед перерывом благодаря точному удару Фелипе Андерсона, но в начале второй половины встречи "нерадзурри" выровняли положение усилиями Лаутаро Мартинеса. Тем не менее ближе к концу матча Луис Альберто и Педро принесли победу "бьянкочелести".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лацио - Интер:

Лацио - Интер 3:1

Голы: Андерсон, 40, Альберто, 75, Педро, 86 - Мартинес, 51

Лацио: Проведель, Лаццари (Хюсай 71), Патрик, Романьоли, Марушич, Катальди (Маркос Антонио 84), Весино (Луис Альберто 57), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Канчелльери 84), Иммобиле, Дзакканьи (Педро 57)

Интер: Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Думфриз (Дармиан 69), Брозович, Барелла (Корреа 77), Гальярдини (Чалханоглу 77), Димарко (Гозенс 69), Лукаку (Джеко 69), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Дзакканьи, 56, Марушич, 64 - Брозович, 83.

Источник: MEGOGO