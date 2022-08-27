iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лацио - Интер 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка итальянской Серии А.
Сегодня, 00:28
Лацио обыграл Интер / Getty Images
Лацио обыграл Интер / Getty Images
0 0 0

В пятницу, 26 августа, Лацио в третьем туре итальянской Серии А встречался на своем поле с миланским Интером.

Римская команда смогла одолеть вице-чемпионов Италии, одержав победу со счетом 3:1.

Подопечные Маурицио Сарри открыли счет в поединке перед перерывом благодаря точному удару Фелипе Андерсона, но в начале второй половины встречи "нерадзурри" выровняли положение усилиями Лаутаро Мартинеса. Тем не менее ближе к концу матча Луис Альберто и Педро принесли победу "бьянкочелести".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лацио - Интер:

Лацио - Интер 3:1

Голы: Андерсон, 40, Альберто, 75, Педро, 86 - Мартинес, 51

Лацио: Проведель, Лаццари (Хюсай 71), Патрик, Романьоли, Марушич, Катальди (Маркос Антонио 84), Весино (Луис Альберто 57), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Канчелльери 84), Иммобиле, Дзакканьи (Педро 57)

Интер: Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Думфриз (Дармиан 69), Брозович, Барелла (Корреа 77), Гальярдини (Чалханоглу 77), Димарко (Гозенс 69), Лукаку (Джеко 69), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Дзакканьи, 56, Марушич, 64 - Брозович, 83.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио чемпионат Италии Серия А видео голов обзор матча Интер Милан
0 0 0

Статьи по теме

Лацио разобрался с Интером в матче Серии А Лацио разобрался с Интером в матче Серии А
Фьюри не собирается освобождать титул WBC и готов продолжить карьеру Фьюри не собирается освобождать титул WBC и готов продолжить карьеру
Бех-Романчук стала бронзовой призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне Бех-Романчук стала бронзовой призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне
Проценко завоевал золото на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне Проценко завоевал золото на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Помочь журналистам

Видео

Лацио - Интер 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Лацио - Интер 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс00:55
Фьюри не собирается освобождать титул WBC и готов продолжить карьеру
Европа00:28
Лацио - Интер 3:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Вчера, 23:54
Европа23:54
Лацио разобрался с Интером в матче Серии А
Легкая атлетика23:30
Бех-Романчук стала бронзовой призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне
Легкая атлетика22:59
Проценко завоевал золото на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Бокс22:35
"Будет несложно": Промоутер Фьюри оценил возможность организации боя с Усиком
Европа21:59
Известный карикатурист попытался предугадать будущего обладателя Золотого мяча
Бокс21:32
Тренер Джошуа назвал причину поражения Усику в реванше
Лига Европы20:58
"Ощущение, что играем в Лиге чемпионов": Суркис отреагировал на итоги жеребьевки Лиги Европы для Динамо
Формула 120:26
Ферстаппен, Леклер и еще четыре пилота будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену моторов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK