ПСЖ близок к покупке полузащитника Наполи

Руис на следующей неделе подпишет контракт с парижанами.

Хавбек Наполи Фабиан Руис перейдет в ПСЖ этим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Сделку закроют между понедельником и вторником. Сумма трансфера составит 24 миллиона евро с учетом бонусов. Зарплата Руиса составит 5 миллионов евро в год.

Отметим, игрок подпишет договор с парижским клубом сроком на 5 лет.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего испанца 7 голов и 4 ассиста в 32 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что лидер Валенсии вошел в шорт-лист ПСЖ.