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ПСЖ близок к покупке полузащитника Наполи

Руис на следующей неделе подпишет контракт с парижанами.
Сегодня, 09:27
Фабиан Руис / Getty Images
Фабиан Руис / Getty Images
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Хавбек Наполи Фабиан Руис перейдет в ПСЖ этим летом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Сделку закроют между понедельником и вторником. Сумма трансфера составит 24 миллиона евро с учетом бонусов. Зарплата Руиса составит 5 миллионов евро в год.

Отметим, игрок подпишет договор с парижским клубом сроком на 5 лет.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего испанца 7 голов и 4 ассиста в 32 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что лидер Валенсии вошел в шорт-лист ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ПСЖ фабиан руис
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