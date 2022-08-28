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Футбол

Аталанта с Малиновским на поле минимально обыграла Верону

К сожалению, украинец отметился лишь желтой карточкой.
Сегодня, 21:46
Тен Копмейнерс и Дуван Сапата / Getty Images
Тен Копмейнерс и Дуван Сапата / Getty Images
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Программу третьего тура итальянской Серии А в воскресенье, 28 августа, продолжили Верона и Аталанта. Победу праздновали гости со счетом 1:0.

Единственный гол встречи на 50-й минуте на свой счет записал Тен Копмейнерс. Украинский хавбек "богини" Руслан Малиновский провел на поле 66 минут, отметившись лишь заработанным предупреждением.

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Победа позволила Аталанте подняться на третью строчку таблицы. В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют против Торино.

Верона - Аталанта 0:1
Гол: Копмейнерс, 50.

Верона: Монтипо - Коппола, Гюнтер, Чеккерини (Гин, 65) - Террачано (Дойг, 85), Тамез (Кортиновис, 85), Велозу (Онгла, 52), Илич, Лазович - Лазанья, Анри (Джурич, 85).

Аталанта: Муссо - Околи, Демираль, Толой - Хатебур (Дзортеа, 66), де Рон, Копмейнерс, Соппи (Эдерсон, 46) - Малиновский (Бога, 66), Сапата (Меле, 89), Лукман (Муриэль, 466).

Предупреждения: Чеккерини, Гин, Анри - Соппи, Копмейнерс, Малиновский.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол аталанта верона Серия А Руслан Малиновский
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