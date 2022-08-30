Бразильский мастер: Марсело эффектно положил мяч в сетку ударом с обратной стороны ворот
Бывший защитник мадридского Реала Марсело, пребывающий ныне в статусе свободного агента, похвастался отличной техникой обращения с мячом, подтвердив, что еще может быть полезен на футбольном поле.
Сейчас 34-летний футболист занят поисками нового клуба, и, согласно последним сообщениям, в услугах бразильца заинтересованы Байер, Ницца и Монца. На данный момент главным претендентом на игрока считается леверкузенский клуб.
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Пока же Марсело свободен от ежедневной занятости в клубе, он решил в очередной раз продемонстрировать свое мастерство. Бразильский футболист эффектным ударом с обратной стороны ворот положил мяч в сетку.
Ранее сообщалось, что Марсело посетил игру своего сына Энцо Алвеша Виейры за академию Реала и эмоционально отпраздновал его гол.