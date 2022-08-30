Экс-игрок Ювентуса рассказал, как Роналду поднимал руку на партнеров по команде

Бывший хавбек Ювентуса Массимо Мауро рассказал, что экс-форвард клуба Криштиану Роналду ударил партнера по команде в раздевалке "старой синьоры".

Напомним, португалец выступал за туринцев с 2018 по 2021 год.

"Не сравнивайте его с Марадоной. Он пользовался популярностью среди всех своих товарищей по команде, в то время как Роналду громил раздевалку.

Читайте также: Скоулз: Надеюсь, Роналду не уйдет из Манчестер Юнайтед

Однажды Криштиану Роналду поднял руку на партнера в раздевалке Ювентуса, Федерико Кьеза должен набраться смелости и сказать об этом. По этой причине Пирло не выпустил Роналду на поле в своем последнем матче во главе Ювентуса.

Роналду поехал в Турин, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и единственное, чего он не добился, – это победа в Лиге чемпионов. Он вышел в четвертьфинал и в 1/8 финала", – сказал Мауро в интервью TuttoJuve.