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Экс-игрок Ювентуса рассказал, как Роналду поднимал руку на партнеров по команде

Португалец запомнился весьма некрасивым поступком вне поля.
Сегодня, 19:49
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Бывший хавбек Ювентуса Массимо Мауро рассказал, что экс-форвард клуба Криштиану Роналду ударил партнера по команде в раздевалке "старой синьоры".

Напомним, португалец выступал за туринцев с 2018 по 2021 год.

"Не сравнивайте его с Марадоной. Он пользовался популярностью среди всех своих товарищей по команде, в то время как Роналду громил раздевалку.

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Однажды Криштиану Роналду поднял руку на партнера в раздевалке Ювентуса, Федерико Кьеза должен набраться смелости и сказать об этом. По этой причине Пирло не выпустил Роналду на поле в своем последнем матче во главе Ювентуса.

Роналду поехал в Турин, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и единственное, чего он не добился, – это победа в Лиге чемпионов. Он вышел в четвертьфинал и в 1/8 финала", – сказал Мауро в интервью TuttoJuve.

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