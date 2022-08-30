Саутгемптон близок к тому, чтобы перехватить у МЮ вингера ПСВ

Гакпо может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ.

Саутгемптон хочет перехватить хавбека ПСВ Коди Гакпо у Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист Eindhovens Dagblad Рик Элфринк.

Английский клуб заинтересован в подписании вингера ПСВ. "Святые" пока не сделали официального предложения о трансфере, однако они готовы предложить нидерландцам 35-40 миллионов евро.

Отметим, ПСВ хочет получить не менее 50 миллионов евро за своего игрока.

В текущем сезоне на счету Гакпо 3 гола и 3 ассиста в 3 матчах Эредивизии.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед объявил о подписании вингера сборной Бразилии.