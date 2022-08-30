Саутгемптон добыл волевую победу над Челси

Во вторник, 30 августа, в рамках 5 тура АПЛ Саутгемптон принимал Челси. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первыми в данной встрече забили гости. Голом отметился новичок клуба Рахим Стерлинг. Англичанин точным ударом с края штрафной площади поразил ворота Базуну.

"Святые" в обороне долго не засиживались, отыгравшись уже через пару минут. Ромео Лавиа сравнял счет, а под занавес первого тайма Саутгемптон и вовсе вышел вперед. Гол на счету Адама Армстронга.

Во второй половине встречи лондонцы превосходили соперника в контроле мяча, однако превратить свое преимущество в забитые голы так и не смогли, в итоге, проиграв матч.

После 5 туров Саутгемптон идет на 7 месте с 7 очками, а Челси, имея аналогичное количество голов, находится на одну строчку ниже.

Саутгемптон - Челси 2:1

Голы: Лавиа, 28, Армстронг, 45+1 - Стерлинг, 23

Саутгемптон: Базуну - Уокер-Питерс, Салису, Белла-Кочап, Перро (Дженепо, 73) - Эльюнусси, Уорд-Проуз, Диалло, Лавиа (Арибо, 60) - Армстронг (Войнович, 86), Адамс.

Челси: Менди - Аспиликуэта (Броя, 66), Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья - Жоржиньо (Чилуэлл, 67), Лофтус-Чик (Ковачич, 46), Маунт - Зиеш, Хавертц (Пулишич, 66), Стерлинг.

Предупреждения: Салису, Уорд-Проуз, Пулишич.