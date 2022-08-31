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ПСЖ объявил о подписании хавбека Наполи

Руис подписал с парижанами контракт на 5 лет.
Сегодня, 00:53
Фабиан Руис / Getty Images
Фабиан Руис / Getty Images
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Хавбек Наполи Фабиан Руис перешел в ПСЖ. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

26-летний испанец подписал с парижским клубом контракт до 2027 года. Сумма трансфера составила 24 миллиона евро с учетом бонусов, а зарплата игрока – 5 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне на счету Руиса 7 голов и 4 ассиста в 32 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что ПСЖ подпишет хавбека Валенсии.

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