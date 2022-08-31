ПСЖ объявил о подписании хавбека Наполи
Руис подписал с парижанами контракт на 5 лет.
Хавбек Наполи Фабиан Руис перешел в ПСЖ. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.
26-летний испанец подписал с парижским клубом контракт до 2027 года. Сумма трансфера составила 24 миллиона евро с учетом бонусов, а зарплата игрока – 5 миллионов евро в год.
🆕❤️💙 #WelcomeFabián— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 30, 2022
pic.twitter.com/5J0paTJ1OW
В минувшем сезоне на счету Руиса 7 голов и 4 ассиста в 32 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что ПСЖ подпишет хавбека Валенсии.